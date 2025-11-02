UdvekslingDEX+
Den direkte jAsset jUSD pris i dag er 0.977788 USD. Følg med i realtid JUSD til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk JUSD prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om JUSD

JUSD Prisinfo

Hvad er JUSD

JUSD Officiel hjemmeside

JUSD Tokenomics

JUSD Prisprognose

jAsset jUSD Pris (JUSD)

1 JUSD til USD direkte pris:

$0.977789
+0.40%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
jAsset jUSD (JUSD) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:55:00 (UTC+8)

jAsset jUSD (JUSD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.968772
24H lav
$ 0.985491
24H høj

$ 0.968772
$ 0.985491
$ 1.062
$ 0.35345
+0.23%

+0.43%

-0.20%

-0.20%

jAsset jUSD (JUSD) realtidsprisen er $0.977788. I løbet af de sidste 24 timer har JUSD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.968772 og et højdepunkt på $ 0.985491, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. JUSDs højeste pris nogensinde er $ 1.062, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.35345.

Når det gælder kortsigtet performance, JUSD har ændret sig med +0.23% i løbet af den sidste time, +0.43% i løbet af 24 timer og -0.20% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

jAsset jUSD (JUSD) Markedsinformation

$ 688.07K
--
$ 688.07K
703.70K
703,702.5360955208
Den nuværende markedsværdi på jAsset jUSD er $ 688.07K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af JUSD er 703.70K, med et samlet udbud på 703702.5360955208. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 688.07K.

jAsset jUSD (JUSD) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af jAsset jUSD til USD $ +0.00419441.
I de sidste 30 dage var prisændringen af jAsset jUSD til USD $ -0.0092800881.
I de sidste 60 dage var prisændringen af jAsset jUSD til USD $ -0.0200845477.
I de sidste 90 dage var prisændringen af jAsset jUSD til USD $ -0.0156871909012897.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00419441+0.43%
30 dage$ -0.0092800881-0.94%
60 dage$ -0.0200845477-2.05%
90 dage$ -0.0156871909012897-1.57%

Hvad er jAsset jUSD (JUSD)

jAssets is a decentralized collateralized debt platform created by BLKSWN within the Jellyverse ecosystem. It enables users to lock ERC20 tokens as collateral to mint various synthetic assets, known as jAssets, such as jUSD, jAAPL, and jTSLA. Users manage their positions via Vaults, ensuring that each issued synthetic asset is fully backed by over-collateralized positions. jAssets leverage price data from decentralized oracle provider pyth.network, maintaining stability through constant collateralization checks. The protocol enforces a minimum collateral ratio of at least 110%, ensuring resilience and reducing systemic risk through liquidations of under-collateralized Vaults.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

jAsset jUSD (JUSD) Ressource

Officiel hjemmeside

jAsset jUSD Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil jAsset jUSD (JUSD) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine jAsset jUSD (JUSD) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for jAsset jUSD.

Tjek jAsset jUSD prisprediktion nu!

JUSD til lokale valutaer

jAsset jUSD (JUSD) Tokenomics

At forstå tokenomics for jAsset jUSD (JUSD) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om JUSD Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om jAsset jUSD (JUSD)

Hvor meget er jAsset jUSD (JUSD) værd i dag?
Den direkte JUSD pris i USD er 0.977788 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle JUSD til USD pris?
Den aktuelle pris på JUSDtil USD er $ 0.977788. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af jAsset jUSD?
Markedsværdien for JUSD er $ 688.07K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af JUSD?
Den cirkulerende forsyning af JUSD er 703.70K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på JUSD?
JUSD opnåede en ATH-pris på 1.062 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på JUSD?
JUSD så en ATL-pris på 0.35345 USD.
Hvad er handelsvolumen for JUSD?
Direkte 24-timers handelsvolumen for JUSD er -- USD.
Bliver JUSD højere i år?
JUSD kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se JUSD prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:55:00 (UTC+8)

jAsset jUSD (JUSD) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

