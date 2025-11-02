jAsset jUSD (JUSD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.968772 24H lav $ 0.985491 24H høj Laveste pris $ 1.062 Laveste pris $ 0.35345 Prisændring (1H) +0.23% Prisændring (1D) +0.43% Prisændring (7D) -0.20%

jAsset jUSD (JUSD) realtidsprisen er $0.977788. I løbet af de sidste 24 timer har JUSD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.968772 og et højdepunkt på $ 0.985491, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. JUSDs højeste pris nogensinde er $ 1.062, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.35345.

Når det gælder kortsigtet performance, JUSD har ændret sig med +0.23% i løbet af den sidste time, +0.43% i løbet af 24 timer og -0.20% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

jAsset jUSD (JUSD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 688.07K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 688.07K Cirkulationsforsyning 703.70K Samlet Udbud 703,702.5360955208

Den nuværende markedsværdi på jAsset jUSD er $ 688.07K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af JUSD er 703.70K, med et samlet udbud på 703702.5360955208. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 688.07K.