Jarvis AI (JARVIS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Jarvis AI (JARVIS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Jarvis AI (JARVIS) Information is a cutting-edge solution that empowers traders to create and deploy custom AI agents—all wrapped in a prompt-based interface for truly autonomous trading. From advanced chart pattern detection to real-time social sentiment checks and streamlined DeFi liquidity management, it delivers a tailored, no-code experience that puts every aspect of crypto trading at your fingertips. ● Core Offering: A custom AI agent builder where users simply type natural-language commands—e.g., “Buy SOL if a Head & Shoulders pattern forms and social sentiment is over 70%.” The platform handles the rest. ● Key Differentiator: Fully autonomous execution across both trading strategies and liquidity positions, seamlessly responding to market signals Officiel hjemmeside: https://jarvis.fun/ Hvidbog: https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/jarvis.fun/whitepaper.pdf Køb JARVIS nu!

Jarvis AI (JARVIS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Jarvis AI (JARVIS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.72K Samlet udbud $ 999.64M Cirkulerende forsyning $ 969.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.09K Alle tiders Høj: $ 0.00264783 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Jarvis AI (JARVIS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Jarvis AI (JARVIS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JARVIS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JARVIS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JARVIS's tokenomics, kan du udforske JARVIS tokens live-pris!

