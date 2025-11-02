UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Japanese Pygmy Hippo pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid UTA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk UTA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Japanese Pygmy Hippo pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid UTA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk UTA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om UTA

UTA Prisinfo

Hvad er UTA

UTA Officiel hjemmeside

UTA Tokenomics

UTA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Japanese Pygmy Hippo Logo

Japanese Pygmy Hippo Pris (UTA)

Ikke noteret

1 UTA til USD direkte pris:

--
----
+0.40%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Japanese Pygmy Hippo (UTA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:04:22 (UTC+8)

Japanese Pygmy Hippo (UTA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.49%

+0.41%

-7.23%

-7.23%

Japanese Pygmy Hippo (UTA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har UTA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. UTAs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, UTA har ændret sig med +0.49% i løbet af den sidste time, +0.41% i løbet af 24 timer og -7.23% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Japanese Pygmy Hippo (UTA) Markedsinformation

$ 7.14K
$ 7.14K$ 7.14K

--
----

$ 7.14K
$ 7.14K$ 7.14K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Japanese Pygmy Hippo er $ 7.14K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af UTA er 420.69B, med et samlet udbud på 420690000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.14K.

Japanese Pygmy Hippo (UTA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Japanese Pygmy Hippo til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Japanese Pygmy Hippo til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Japanese Pygmy Hippo til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Japanese Pygmy Hippo til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.41%
30 dage$ 0-39.59%
60 dage$ 0-76.05%
90 dage$ 0--

Hvad er Japanese Pygmy Hippo (UTA)

This project introduces a meme fan token inspired by “UTA,” the beloved baby pygmy hippo born in a Japanese zoo. Built on the Ethereum blockchain, the token aims to unite a global community of fans through a fun and decentralized digital asset. It has 0/0 tax, renounced ownership, and burned liquidity. The token embodies both entertainment and community value, serving as a unique way for supporters to engage, trade, and share in the cultural moment surrounding UUTA. It is a community-driven asset within the Ethereum ecosystem.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Japanese Pygmy Hippo (UTA) Ressource

Officiel hjemmeside

Japanese Pygmy Hippo Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Japanese Pygmy Hippo (UTA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Japanese Pygmy Hippo (UTA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Japanese Pygmy Hippo.

Tjek Japanese Pygmy Hippo prisprediktion nu!

UTA til lokale valutaer

Japanese Pygmy Hippo (UTA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Japanese Pygmy Hippo (UTA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om UTA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Japanese Pygmy Hippo (UTA)

Hvor meget er Japanese Pygmy Hippo (UTA) værd i dag?
Den direkte UTA pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle UTA til USD pris?
Den aktuelle pris på UTAtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Japanese Pygmy Hippo?
Markedsværdien for UTA er $ 7.14K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af UTA?
Den cirkulerende forsyning af UTA er 420.69B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på UTA?
UTA opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på UTA?
UTA så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for UTA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for UTA er -- USD.
Bliver UTA højere i år?
UTA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se UTA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:04:22 (UTC+8)

Japanese Pygmy Hippo (UTA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,626.37
$110,626.37$110,626.37

+0.30%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,903.22
$3,903.22$3,903.22

+0.19%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03044
$0.03044$0.03044

+1.29%

Solana Logo

Solana

SOL

$187.46
$187.46$187.46

+0.55%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

-0.01%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,626.37
$110,626.37$110,626.37

+0.30%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,903.22
$3,903.22$3,903.22

+0.19%

Solana Logo

Solana

SOL

$187.46
$187.46$187.46

+0.55%

DASH Logo

DASH

DASH

$74.91
$74.91$74.91

+5.64%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.267
$19.267$19.267

+0.84%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.06893
$0.06893$0.06893

+37.86%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000309
$0.000309$0.000309

+80.70%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0023
$0.0023$0.0023

+76.92%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0034605
$0.0034605$0.0034605

+69.65%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004648
$0.00004648$0.00004648

+57.98%