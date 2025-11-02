Jakpot Games (JAKPOT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00005559 $ 0.00005559 $ 0.00005559 24H lav $ 0.00007047 $ 0.00007047 $ 0.00007047 24H høj 24H lav $ 0.00005559$ 0.00005559 $ 0.00005559 24H høj $ 0.00007047$ 0.00007047 $ 0.00007047 All Time High $ 0.00464997$ 0.00464997 $ 0.00464997 Laveste pris $ 0.00005559$ 0.00005559 $ 0.00005559 Prisændring (1H) +0.27% Prisændring (1D) -18.37% Prisændring (7D) -44.45% Prisændring (7D) -44.45%

Jakpot Games (JAKPOT) realtidsprisen er $0.00005751. I løbet af de sidste 24 timer har JAKPOT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00005559 og et højdepunkt på $ 0.00007047, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. JAKPOTs højeste pris nogensinde er $ 0.00464997, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00005559.

Når det gælder kortsigtet performance, JAKPOT har ændret sig med +0.27% i løbet af den sidste time, -18.37% i løbet af 24 timer og -44.45% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Jakpot Games (JAKPOT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 56.77K$ 56.77K $ 56.77K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 56.77K$ 56.77K $ 56.77K Cirkulationsforsyning 987.02M 987.02M 987.02M Samlet Udbud 987,023,923.308979 987,023,923.308979 987,023,923.308979

Den nuværende markedsværdi på Jakpot Games er $ 56.77K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af JAKPOT er 987.02M, med et samlet udbud på 987023923.308979. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 56.77K.