The first open source, fairly launched dApp where organizations test their AI models while users earn rewards for finding weaknesses and jailbreaking them 🏆 $JAIL tokens are designed to be the native currency of the JailbreakMe dApp, serving as the backbone of the platform's economy. While the full utility of $JAIL tokens will roll out in future updates, the groundwork is being laid to ensure their value and relevance within the ecosystem. Officiel hjemmeside: https://jailbreakme.xyz/

JailbreakMe (JAIL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for JailbreakMe (JAIL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 146.54K Samlet udbud $ 999.91M Cirkulerende forsyning $ 999.91M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 146.54K Alle tiders Høj: $ 0.02742421 Alle tiders Lav: $ 0.0001003 Nuværende pris: $ 0.00014597

JailbreakMe (JAIL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for JailbreakMe (JAIL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JAIL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JAIL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JAIL's tokenomics, kan du udforske JAIL tokens live-pris!

JAIL Prisprediktion Vil du vide, hvor JAIL måske er på vej hen? Vores JAIL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JAIL Tokens prisprediktion nu!

