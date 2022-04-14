Jackpot on Solana (JACKPOT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Jackpot on Solana (JACKPOT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Jackpot on Solana (JACKPOT) Information Jackpot on Solana is a meme token originally launched on pump.fun. Specifically chosen after the original dev had sold out the supply to be revived as a statement of a new kind of token to emerge on the Solana chain, one that came back to the roots of crypto. The Jackpot Community is comprised of token holders committed to holding and selling nicely in small respectful pieces to respect each other and the chart. Additionally, the community works together to help each other and assist with small businesses. Jackpot on Solana continues to grow, adding to the utility of the token daily. 8.8% of the 1 B supply has been burned thus far. Holding the token also grants access to the discord chat room that provides access to the community with the members and resources, including a scalp bot for notifications on community requested tokens. Officiel hjemmeside: https://jackpot-solana.com/ Køb JACKPOT nu!

Jackpot on Solana (JACKPOT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Jackpot on Solana (JACKPOT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.01K $ 15.01K $ 15.01K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.01K $ 15.01K $ 15.01K Alle tiders Høj: $ 0.01899555 $ 0.01899555 $ 0.01899555 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Jackpot on Solana (JACKPOT) pris

Jackpot on Solana (JACKPOT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Jackpot on Solana (JACKPOT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JACKPOT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JACKPOT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JACKPOT's tokenomics, kan du udforske JACKPOT tokens live-pris!

JACKPOT Prisprediktion Vil du vide, hvor JACKPOT måske er på vej hen? Vores JACKPOT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JACKPOT Tokens prisprediktion nu!

