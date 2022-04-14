Jack The Goat (JACK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Jack The Goat (JACK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Jack The Goat (JACK) Information JACK IS A FRENCH BOURGEOISIE GOAT WHO TOOK A PILL IN SOLANA. Jack the Goat is an ambitious meme project, looking to build a kingdom on Solana with the help of our community. With a goal of making you laugh, at the heart, we also want to grow together so that we can all be bourgeoisies thanks to the G.O.A.T. Officiel hjemmeside: https://jackthegoat.com/ Køb JACK nu!

Jack The Goat (JACK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Jack The Goat (JACK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.52K $ 10.52K $ 10.52K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.52K $ 10.52K $ 10.52K Alle tiders Høj: $ 0.00107965 $ 0.00107965 $ 0.00107965 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Jack The Goat (JACK) pris

Jack The Goat (JACK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Jack The Goat (JACK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JACK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JACK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JACK's tokenomics, kan du udforske JACK tokens live-pris!

JACK Prisprediktion Vil du vide, hvor JACK måske er på vej hen? Vores JACK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JACK Tokens prisprediktion nu!

