Jack Potts by Virtuals (JACK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00014235 24H lav $ 0.0001745 24H høj Prisændring (1H) +1.30% Prisændring (1D) +11.72% Prisændring (7D) +22.10%

Jack Potts by Virtuals (JACK) realtidsprisen er $0.00016587. I løbet af de sidste 24 timer har JACK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00014235 og et højdepunkt på $ 0.0001745, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. JACKs højeste pris nogensinde er $ 0.00062833, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0000446.

Når det gælder kortsigtet performance, JACK har ændret sig med +1.30% i løbet af den sidste time, +11.72% i løbet af 24 timer og +22.10% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Jack Potts by Virtuals (JACK) Markedsinformation

Markedsværdi $ 95.65K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 165.87K Cirkulationsforsyning 576.65M Samlet Udbud 1,000,000,000.0

