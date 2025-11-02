UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Jack Potts by Virtuals pris i dag er 0.00016587 USD. Følg med i realtid JACK til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk JACK prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Jack Potts by Virtuals pris i dag er 0.00016587 USD. Følg med i realtid JACK til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk JACK prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om JACK

JACK Prisinfo

Hvad er JACK

JACK Whitepaper

JACK Officiel hjemmeside

JACK Tokenomics

JACK Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Jack Potts by Virtuals Logo

Jack Potts by Virtuals Pris (JACK)

Ikke noteret

1 JACK til USD direkte pris:

$0.00016587
$0.00016587$0.00016587
+11.70%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Jack Potts by Virtuals (JACK) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:35:11 (UTC+8)

Jack Potts by Virtuals (JACK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00014235
$ 0.00014235$ 0.00014235
24H lav
$ 0.0001745
$ 0.0001745$ 0.0001745
24H høj

$ 0.00014235
$ 0.00014235$ 0.00014235

$ 0.0001745
$ 0.0001745$ 0.0001745

$ 0.00062833
$ 0.00062833$ 0.00062833

$ 0.0000446
$ 0.0000446$ 0.0000446

+1.30%

+11.72%

+22.10%

+22.10%

Jack Potts by Virtuals (JACK) realtidsprisen er $0.00016587. I løbet af de sidste 24 timer har JACK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00014235 og et højdepunkt på $ 0.0001745, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. JACKs højeste pris nogensinde er $ 0.00062833, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0000446.

Når det gælder kortsigtet performance, JACK har ændret sig med +1.30% i løbet af den sidste time, +11.72% i løbet af 24 timer og +22.10% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Jack Potts by Virtuals (JACK) Markedsinformation

$ 95.65K
$ 95.65K$ 95.65K

--
----

$ 165.87K
$ 165.87K$ 165.87K

576.65M
576.65M 576.65M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Jack Potts by Virtuals er $ 95.65K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af JACK er 576.65M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 165.87K.

Jack Potts by Virtuals (JACK) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Jack Potts by Virtuals til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Jack Potts by Virtuals til USD $ +0.0000813106.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Jack Potts by Virtuals til USD $ +0.0000175422.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Jack Potts by Virtuals til USD $ -0.00020401934846257453.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+11.72%
30 dage$ +0.0000813106+49.02%
60 dage$ +0.0000175422+10.58%
90 dage$ -0.00020401934846257453-55.15%

Hvad er Jack Potts by Virtuals (JACK)

Jack Potts ($JACK) is the first AI-powered lottery agent bridging the massive global lottery market with the crypto economy. It allows users worldwide to seamlessly access major real-world lotteries like Powerball, EuroMillions, and Mega Millions using a simple on-chain prompt. Tickets are purchased through licensed partners, digitally scanned for verifiable proof, and winnings are securely claimed and paid out directly in crypto. The $JACK token is designed to be value-accreting, with a portion of every platform transaction used to buy back and burn tokens, while also funding prize pools and rewarding stakers who support the ecosystem’s long-term growth.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Jack Potts by Virtuals (JACK) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Jack Potts by Virtuals Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Jack Potts by Virtuals (JACK) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Jack Potts by Virtuals (JACK) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Jack Potts by Virtuals.

Tjek Jack Potts by Virtuals prisprediktion nu!

JACK til lokale valutaer

Jack Potts by Virtuals (JACK) Tokenomics

At forstå tokenomics for Jack Potts by Virtuals (JACK) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om JACK Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Jack Potts by Virtuals (JACK)

Hvor meget er Jack Potts by Virtuals (JACK) værd i dag?
Den direkte JACK pris i USD er 0.00016587 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle JACK til USD pris?
Den aktuelle pris på JACKtil USD er $ 0.00016587. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Jack Potts by Virtuals?
Markedsværdien for JACK er $ 95.65K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af JACK?
Den cirkulerende forsyning af JACK er 576.65M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på JACK?
JACK opnåede en ATH-pris på 0.00062833 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på JACK?
JACK så en ATL-pris på 0.0000446 USD.
Hvad er handelsvolumen for JACK?
Direkte 24-timers handelsvolumen for JACK er -- USD.
Bliver JACK højere i år?
JACK kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se JACK prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:35:11 (UTC+8)

Jack Potts by Virtuals (JACK) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,044.35
$110,044.35$110,044.35

-0.22%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,874.33
$3,874.33$3,874.33

-0.54%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03073
$0.03073$0.03073

+2.26%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.41
$185.41$185.41

-0.54%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,044.35
$110,044.35$110,044.35

-0.22%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,874.33
$3,874.33$3,874.33

-0.54%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.41
$185.41$185.41

-0.54%

DASH Logo

DASH

DASH

$72.21
$72.21$72.21

+1.83%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$20.200
$20.200$20.200

+5.72%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07310
$0.07310$0.07310

+46.20%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000019
$0.000000000000000000000019$0.000000000000000000000019

+280.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0042005
$0.0042005$0.0042005

+105.93%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00006089
$0.00006089$0.00006089

+106.96%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000006099
$0.0000000000006099$0.0000000000006099

+102.28%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000284
$0.000284$0.000284

+66.08%