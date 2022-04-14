ItronixAI (ITXS) Tokenomics Få vigtig indsigt i ItronixAI (ITXS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ItronixAI (ITXS) Information ItronixAI is a pioneering force in artificial intelligence and blockchain technology, dedicated to empowering individuals and organizations with innovative solutions that redefine creativity, efficiency, and security. By integrating advanced AI tools, a robust dual-token system ($ITX and $ITXS), and cutting-edge platforms like the Deep Learning Cloud, ItronixAI bridges the gap between technological innovation and real-world applications. Officiel hjemmeside: https://itronix.io Hvidbog: https://docs.itronix.io/

ItronixAI (ITXS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ItronixAI (ITXS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.42K Samlet udbud $ 999.82M Cirkulerende forsyning $ 999.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.42K Alle tiders Høj: $ 0.0014656 Alle tiders Lav: $ 0.0000094 Nuværende pris: $ 0

ItronixAI (ITXS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ItronixAI (ITXS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ITXS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ITXS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ITXS's tokenomics, kan du udforske ITXS tokens live-pris!

ITXS Prisprediktion Vil du vide, hvor ITXS måske er på vej hen? Vores ITXS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

