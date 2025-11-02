ItForTheBiscuit (RISK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00139508$ 0.00139508 $ 0.00139508 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +1.68% Prisændring (1D) -2.78% Prisændring (7D) -17.04% Prisændring (7D) -17.04%

ItForTheBiscuit (RISK) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har RISK handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RISKs højeste pris nogensinde er $ 0.00139508, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, RISK har ændret sig med +1.68% i løbet af den sidste time, -2.78% i løbet af 24 timer og -17.04% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ItForTheBiscuit (RISK) Markedsinformation

Markedsværdi $ 94.06K$ 94.06K $ 94.06K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 94.06K$ 94.06K $ 94.06K Cirkulationsforsyning 920.30M 920.30M 920.30M Samlet Udbud 920,296,414.659763 920,296,414.659763 920,296,414.659763

Den nuværende markedsværdi på ItForTheBiscuit er $ 94.06K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RISK er 920.30M, med et samlet udbud på 920296414.659763. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 94.06K.