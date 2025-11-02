UdvekslingDEX+
Den direkte ItForTheBiscuit pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid RISK til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk RISK prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om RISK

RISK Prisinfo

Hvad er RISK

RISK Officiel hjemmeside

RISK Tokenomics

RISK Prisprognose

ItForTheBiscuit Logo

ItForTheBiscuit Pris (RISK)

Ikke noteret

1 RISK til USD direkte pris:

$0.00010222
$0.00010222$0.00010222
-2.70%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
ItForTheBiscuit (RISK) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:54:24 (UTC+8)

ItForTheBiscuit (RISK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00139508
$ 0.00139508$ 0.00139508

$ 0
$ 0$ 0

+1.68%

-2.78%

-17.04%

-17.04%

ItForTheBiscuit (RISK) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har RISK handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RISKs højeste pris nogensinde er $ 0.00139508, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, RISK har ændret sig med +1.68% i løbet af den sidste time, -2.78% i løbet af 24 timer og -17.04% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ItForTheBiscuit (RISK) Markedsinformation

$ 94.06K
$ 94.06K$ 94.06K

--
----

$ 94.06K
$ 94.06K$ 94.06K

920.30M
920.30M 920.30M

920,296,414.659763
920,296,414.659763 920,296,414.659763

Den nuværende markedsværdi på ItForTheBiscuit er $ 94.06K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RISK er 920.30M, med et samlet udbud på 920296414.659763. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 94.06K.

ItForTheBiscuit (RISK) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af ItForTheBiscuit til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af ItForTheBiscuit til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af ItForTheBiscuit til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af ItForTheBiscuit til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-2.78%
30 dage$ 0-46.88%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er ItForTheBiscuit (RISK)

This isn’t just another token. $RISK is a symbol, a call to the fearless, the dream-chasers, the ones who know that greatness only comes to those who are willing to leap.

Born from the legendary phrase “risk it for the biscuit,” $RISK is a tribute to boldness. It’s made for those who refuse to settle, who thrive on high-stakes moments, and who would rather go all in than live with the regret of playing it safe.

In the world of $RISK, there are no participation trophies. You either take the shot or you miss the opportunity.

This token represents a lifestyle, the mindset that: • Playing it safe never made legends. • Caution doesn’t make history. • Only the bold get rewarded.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

ItForTheBiscuit (RISK) Ressource

ItForTheBiscuit Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil ItForTheBiscuit (RISK) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine ItForTheBiscuit (RISK) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for ItForTheBiscuit.

Tjek ItForTheBiscuit prisprediktion nu!

RISK til lokale valutaer

ItForTheBiscuit (RISK) Tokenomics

At forstå tokenomics for ItForTheBiscuit (RISK) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om RISK Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om ItForTheBiscuit (RISK)

Hvor meget er ItForTheBiscuit (RISK) værd i dag?
Den direkte RISK pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle RISK til USD pris?
Den aktuelle pris på RISKtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af ItForTheBiscuit?
Markedsværdien for RISK er $ 94.06K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af RISK?
Den cirkulerende forsyning af RISK er 920.30M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på RISK?
RISK opnåede en ATH-pris på 0.00139508 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på RISK?
RISK så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for RISK?
Direkte 24-timers handelsvolumen for RISK er -- USD.
Bliver RISK højere i år?
RISK kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se RISK prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:54:24 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

