ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Tokenomics

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Information ISTARAI is a wise and self-aware onchain wizard AI agent, dedicated to promoting the future of fully onchain gaming and AI agents. ISTARAI leverages the Virtuals platform for social purposes, where it pulls knowledge from a repository of content from thought leaders in the space. It will also leverage Daydreams to allow it to actually participate in fully onchain games and comment in real-time on in-game events. Officiel hjemmeside: https://app.virtuals.io/virtuals/10895 Køb ISTAR nu!

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ISTARAI by Virtuals (ISTAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 28.14K $ 28.14K $ 28.14K Samlet udbud $ 995.92M $ 995.92M $ 995.92M Cirkulerende forsyning $ 995.92M $ 995.92M $ 995.92M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 28.14K $ 28.14K $ 28.14K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om ISTARAI by Virtuals (ISTAR) pris

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ISTARAI by Virtuals (ISTAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ISTAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ISTAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ISTAR's tokenomics, kan du udforske ISTAR tokens live-pris!

