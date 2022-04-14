Ishi Go (ISHI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ishi Go (ISHI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ishi Go (ISHI) Information $ISHI is a tribute to the true origin of the Shiba Inu breed. Ishi, born in 1930, is recognized as the official Father of the Shiba Inu. This project honors the legacy and history behind one of the most iconic dog lineages in the world, which later inspired legendary tokens like $DOGE, $SHIB, $FLOKI, $CHEEMS, $BONK, and $NEIRO. $ISHI brings this story on-chain for a new generation of holders to celebrate and preserve. Officiel hjemmeside: https://shibainusfather.meme/ Hvidbog: https://shibainusfather.meme/ Køb ISHI nu!

Ishi Go (ISHI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ishi Go (ISHI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 47.49K $ 47.49K $ 47.49K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 47.49K $ 47.49K $ 47.49K Alle tiders Høj: $ 0.00194537 $ 0.00194537 $ 0.00194537 Alle tiders Lav: $ 0.0000378 $ 0.0000378 $ 0.0000378 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Ishi Go (ISHI) pris

Ishi Go (ISHI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ishi Go (ISHI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ISHI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ISHI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ISHI's tokenomics, kan du udforske ISHI tokens live-pris!

ISHI Prisprediktion Vil du vide, hvor ISHI måske er på vej hen? Vores ISHI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ISHI Tokens prisprediktion nu!

