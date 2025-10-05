Den direkte Ishi Go pris i dag er 0.00005494 USD. Følg med i realtid ISHI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ISHI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Ishi Go pris i dag er 0.00005494 USD. Følg med i realtid ISHI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ISHI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Ishi Go Pris (ISHI)

1 ISHI til USD direkte pris:

--
----
-1.20%1D
Ishi Go (ISHI) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-10-05 19:39:19 (UTC+8)

Ishi Go (ISHI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00005343
24H lav
$ 0.00005567
24H høj

$ 0.00005343
$ 0.00005567
$ 0.00194537
$ 0.00000845
+0.24%

-1.29%

+78.27%

+78.27%

Ishi Go (ISHI) realtidsprisen er $0.00005494. I løbet af de sidste 24 timer har ISHI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00005343 og et højdepunkt på $ 0.00005567, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ISHIs højeste pris nogensinde er $ 0.00194537, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000845.

Når det gælder kortsigtet performance, ISHI har ændret sig med +0.24% i løbet af den sidste time, -1.29% i løbet af 24 timer og +78.27% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Ishi Go (ISHI) Markedsinformation

$ 54.99K
--
$ 54.99K
1.00B
1,000,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på Ishi Go er $ 54.99K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ISHI er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 54.99K.

Ishi Go (ISHI) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Ishi Go til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Ishi Go til USD $ +0.0000251421.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Ishi Go til USD $ +0.0000179173.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Ishi Go til USD $ -0.00008632813986922883.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-1.29%
30 dage$ +0.0000251421+45.76%
60 dage$ +0.0000179173+32.61%
90 dage$ -0.00008632813986922883-61.10%

Hvad er Ishi Go (ISHI)

$ISHI is a tribute to the true origin of the Shiba Inu breed. Ishi, born in 1930, is recognized as the official Father of the Shiba Inu. This project honors the legacy and history behind one of the most iconic dog lineages in the world, which later inspired legendary tokens like $DOGE, $SHIB, $FLOKI, $CHEEMS, $BONK, and $NEIRO. $ISHI brings this story on-chain for a new generation of holders to celebrate and preserve.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Ishi Go (ISHI) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Ishi Go Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Ishi Go (ISHI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Ishi Go (ISHI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Ishi Go.

Tjek Ishi Go prisprediktion nu!

ISHI til lokale valutaer

Ishi Go (ISHI) Tokenomics

At forstå tokenomics for Ishi Go (ISHI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ISHI Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Ishi Go (ISHI)

Hvor meget er Ishi Go (ISHI) værd i dag?
Den direkte ISHI pris i USD er 0.00005494 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ISHI til USD pris?
Den aktuelle pris på ISHItil USD er $ 0.00005494. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Ishi Go?
Markedsværdien for ISHI er $ 54.99K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ISHI?
Den cirkulerende forsyning af ISHI er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ISHI?
ISHI opnåede en ATH-pris på 0.00194537 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ISHI?
ISHI så en ATL-pris på 0.00000845 USD.
Hvad er handelsvolumen for ISHI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ISHI er -- USD.
Bliver ISHI højere i år?
ISHI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ISHI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ishi Go (ISHI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
10-04 13:39:16On-chain data
Amerikanske Ethereum Spot ETF registrerer nettoindstrømning på $233,5 millioner i går
10-04 11:26:38Brancheopdateringer
USDC-udstedelse overstiger 75 milliarder, markedsandel når 24,9%
10-03 10:20:00Brancheopdateringer
Den samlede kryptomarkedsværdi vender tilbage til over 4,2 billioner dollars, med en 24-timers stigning på 2,3%
10-03 05:17:00Brancheopdateringer
Bitcoin bryder $120.000-mærket for første gang siden midten af august
10-01 14:11:00Brancheopdateringer
I går så amerikanske Ethereum spot ETF'er nettoindstrømninger på $127,5 millioner, mens Bitcoin spot ETF'er registrerede nettoindstrømninger på $430 millioner
09-30 18:14:00Brancheopdateringer
Aktuelle mainstream CEX og DEX finansieringsrater indikerer, at markedet er neutralt med en let bearish tendens

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.