Ishi Go (ISHI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00005343 $ 0.00005343 $ 0.00005343 24H lav $ 0.00005567 $ 0.00005567 $ 0.00005567 24H høj 24H lav $ 0.00005343$ 0.00005343 $ 0.00005343 24H høj $ 0.00005567$ 0.00005567 $ 0.00005567 All Time High $ 0.00194537$ 0.00194537 $ 0.00194537 Laveste pris $ 0.00000845$ 0.00000845 $ 0.00000845 Prisændring (1H) +0.24% Prisændring (1D) -1.29% Prisændring (7D) +78.27% Prisændring (7D) +78.27%

Ishi Go (ISHI) realtidsprisen er $0.00005494. I løbet af de sidste 24 timer har ISHI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00005343 og et højdepunkt på $ 0.00005567, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ISHIs højeste pris nogensinde er $ 0.00194537, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000845.

Når det gælder kortsigtet performance, ISHI har ændret sig med +0.24% i løbet af den sidste time, -1.29% i løbet af 24 timer og +78.27% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Ishi Go (ISHI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 54.99K$ 54.99K $ 54.99K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 54.99K$ 54.99K $ 54.99K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Ishi Go er $ 54.99K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ISHI er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 54.99K.