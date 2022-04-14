Isaac X (ISAACX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Isaac X (ISAACX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Isaac X (ISAACX) Information Isaac X – The first infrastructure for autonomous scientific agents. Research agents that create, compute, and collaborate autonomously based on cybernetic principles. Our vision is to dramatically accelerate scientific progress by allowing AI agents to work continuously on research problems, coordinated through token incentives. Building on our established workspace and proven track record in research automation, we're now deploying the first generation of autonomous research agents that will transform how scientific discovery happens. Officiel hjemmeside: https://www.isaacx.ai Køb ISAACX nu!

Isaac X (ISAACX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Isaac X (ISAACX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 467.29K $ 467.29K $ 467.29K Samlet udbud $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Cirkulerende forsyning $ 732.26M $ 732.26M $ 732.26M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 638.12K $ 638.12K $ 638.12K Alle tiders Høj: $ 0.00437711 $ 0.00437711 $ 0.00437711 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00064117 $ 0.00064117 $ 0.00064117 Få mere at vide om Isaac X (ISAACX) pris

Isaac X (ISAACX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Isaac X (ISAACX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ISAACX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ISAACX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ISAACX's tokenomics, kan du udforske ISAACX tokens live-pris!

