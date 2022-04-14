Ironclad USD (IUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ironclad USD (IUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ironclad USD (IUSD) Information Ironclad Finance is a decentralized lending protocol acting as the Ethereum (ETH) liquidity hub on Mode Network, a Layer 2 scaling solution for Ethereum. Users can lend and borrow various crypto assets and mint iUSD with their stablecoins, ETH, MODE, and LRTs to maximize their on-chain yield. Ironclad Finance leverages blockchain technology to provide a secure and efficient platform for decentralized lending and borrowing. Officiel hjemmeside: https://www.ironclad.finance/ Hvidbog: https://docs.ironclad.finance/

Ironclad USD (IUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ironclad USD (IUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 27.84K $ 27.84K $ 27.84K Samlet udbud $ 373.71K $ 373.71K $ 373.71K Cirkulerende forsyning $ 373.71K $ 373.71K $ 373.71K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.84K $ 27.84K $ 27.84K Alle tiders Høj: $ 1.057 $ 1.057 $ 1.057 Alle tiders Lav: $ 0.072435 $ 0.072435 $ 0.072435 Nuværende pris: $ 0.074489 $ 0.074489 $ 0.074489 Få mere at vide om Ironclad USD (IUSD) pris

Ironclad USD (IUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ironclad USD (IUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IUSD's tokenomics, kan du udforske IUSD tokens live-pris!

