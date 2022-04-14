Invisible Cat (KIETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Invisible Cat (KIETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Invisible Cat (KIETH) Information The only invisible cat on Solana. A community token on the Solana blockchain where good vibes reign supreme. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. So join this community and let invisible cat Coin dominate the crypto world. Let it bring out the financial power within you. Officiel hjemmeside: https://www.kiethonsol.wtf/ Køb KIETH nu!

Invisible Cat (KIETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Invisible Cat (KIETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 68.76K $ 68.76K $ 68.76K Samlet udbud $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Cirkulerende forsyning $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 68.76K $ 68.76K $ 68.76K Alle tiders Høj: $ 0.00648379 $ 0.00648379 $ 0.00648379 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Invisible Cat (KIETH) pris

Invisible Cat (KIETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Invisible Cat (KIETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KIETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KIETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KIETH's tokenomics, kan du udforske KIETH tokens live-pris!

