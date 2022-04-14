Invinos (VINOS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Invinos (VINOS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Invinos (VINOS) Information The AI & Blockchain Privacy Operating System Privacy for AI. Privacy for Crypto. Privacy for You. Invinos is more than just another crypto app, it’s a Privacy OS built for the next era of Web3 and AI. Here's why it's a must-have: ✅ Decentralized VPN Browse securely with peer-to-peer encrypted relays. No central server. No IP leaks. 🕵️ Stealth Browser Zero tracking, zero fingerprinting. Access dApps anonymously and without noise. 🔀 zkMixing Engine Break wallet linkages. Move funds privately with zero-knowledge token mixing. 🔓 Anonymous Login Layer No email. No KYC. No surveillance. Just connect your wallet and explore. 🧠 Local AI (LLM Runner) Run AI directly on your device — encrypted, fast, and private. Officiel hjemmeside: https://invinos.com Køb VINOS nu!

Invinos (VINOS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Invinos (VINOS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.85K $ 16.85K $ 16.85K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.85K $ 16.85K $ 16.85K Alle tiders Høj: $ 0.03413643 $ 0.03413643 $ 0.03413643 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00016849 $ 0.00016849 $ 0.00016849 Få mere at vide om Invinos (VINOS) pris

Invinos (VINOS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Invinos (VINOS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VINOS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VINOS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VINOS's tokenomics, kan du udforske VINOS tokens live-pris!

VINOS Prisprediktion Vil du vide, hvor VINOS måske er på vej hen? Vores VINOS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VINOS Tokens prisprediktion nu!

