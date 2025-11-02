UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte INVEST TO EARN pris i dag er 0.00001001 USD. Følg med i realtid INVEST til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk INVEST prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte INVEST TO EARN pris i dag er 0.00001001 USD. Følg med i realtid INVEST til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk INVEST prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om INVEST

INVEST Prisinfo

Hvad er INVEST

INVEST Officiel hjemmeside

INVEST Tokenomics

INVEST Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

INVEST TO EARN Logo

INVEST TO EARN Pris (INVEST)

Ikke noteret

1 INVEST til USD direkte pris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
INVEST TO EARN (INVEST) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:03:59 (UTC+8)

INVEST TO EARN (INVEST) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0000919
$ 0.0000919$ 0.0000919

$ 0.00000811
$ 0.00000811$ 0.00000811

--

--

0.00%

0.00%

INVEST TO EARN (INVEST) realtidsprisen er $0.00001001. I løbet af de sidste 24 timer har INVEST handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. INVESTs højeste pris nogensinde er $ 0.0000919, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000811.

Når det gælder kortsigtet performance, INVEST har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

INVEST TO EARN (INVEST) Markedsinformation

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

--
----

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

949.79M
949.79M 949.79M

949,791,601.53
949,791,601.53 949,791,601.53

Den nuværende markedsværdi på INVEST TO EARN er $ 9.50K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af INVEST er 949.79M, med et samlet udbud på 949791601.53. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.50K.

INVEST TO EARN (INVEST) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af INVEST TO EARN til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af INVEST TO EARN til USD $ 0.0000000000.
I de sidste 60 dage var prisændringen af INVEST TO EARN til USD $ -0.0000001241.
I de sidste 90 dage var prisændringen af INVEST TO EARN til USD $ +0.000001549585447861191.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ 0.00000000000.00%
60 dage$ -0.0000001241-1.24%
90 dage$ +0.000001549585447861191+18.32%

Hvad er INVEST TO EARN (INVEST)

$INVEST

No Gimmicks. Just Pure Rewards.

$INVEST is the first token that directly rewards you based on how much you hold. The bigger your bag, the bigger your gains.

5% buy tax, 5% sell tax and 5% transfer tax – and 100% of it gets redistributed back to holders in $SOL.

That means every transaction grows your bag. It’s not just a token – it’s a rewards machine. Just Invest, Hold and Earn.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

INVEST TO EARN (INVEST) Ressource

Officiel hjemmeside

INVEST TO EARN Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil INVEST TO EARN (INVEST) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine INVEST TO EARN (INVEST) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for INVEST TO EARN.

Tjek INVEST TO EARN prisprediktion nu!

INVEST til lokale valutaer

INVEST TO EARN (INVEST) Tokenomics

At forstå tokenomics for INVEST TO EARN (INVEST) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om INVEST Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om INVEST TO EARN (INVEST)

Hvor meget er INVEST TO EARN (INVEST) værd i dag?
Den direkte INVEST pris i USD er 0.00001001 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle INVEST til USD pris?
Den aktuelle pris på INVESTtil USD er $ 0.00001001. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af INVEST TO EARN?
Markedsværdien for INVEST er $ 9.50K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af INVEST?
Den cirkulerende forsyning af INVEST er 949.79M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på INVEST?
INVEST opnåede en ATH-pris på 0.0000919 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på INVEST?
INVEST så en ATL-pris på 0.00000811 USD.
Hvad er handelsvolumen for INVEST?
Direkte 24-timers handelsvolumen for INVEST er -- USD.
Bliver INVEST højere i år?
INVEST kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se INVEST prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:03:59 (UTC+8)

INVEST TO EARN (INVEST) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,626.38
$110,626.38$110,626.38

+0.30%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,902.68
$3,902.68$3,902.68

+0.18%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03030
$0.03030$0.03030

+0.83%

Solana Logo

Solana

SOL

$187.47
$187.47$187.47

+0.56%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,626.38
$110,626.38$110,626.38

+0.30%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,902.68
$3,902.68$3,902.68

+0.18%

Solana Logo

Solana

SOL

$187.47
$187.47$187.47

+0.56%

DASH Logo

DASH

DASH

$75.51
$75.51$75.51

+6.48%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.285
$19.285$19.285

+0.93%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.06889
$0.06889$0.06889

+37.78%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000309
$0.000309$0.000309

+80.70%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0023
$0.0023$0.0023

+76.92%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0034605
$0.0034605$0.0034605

+69.65%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004625
$0.00004625$0.00004625

+57.20%