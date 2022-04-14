Inuko Finance (INUKO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Inuko Finance (INUKO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Inuko Finance (INUKO) Information Inuko Finance is one of the fastest growing communities in paw nation. Inuko Finance has combined new tricks and strategies .The goal of the Inuko Finance protocol is to create a decentralised, censorship resistant reserve currency for the emerging Web3 ecosystem. Developing a reserve currency is important because the fundamental goal of the Web3 financial movement is to foster an alternative economic ecosystem. Inuko Finance has a static reflection that rewards holders in the form of stable coins, USDT, and are automatically added to your wallet each transaction. Officiel hjemmeside: https://www.inuko.finance Køb INUKO nu!

Inuko Finance (INUKO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Inuko Finance (INUKO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 46.91K $ 46.91K $ 46.91K Samlet udbud $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M Cirkulerende forsyning $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 46.91K $ 46.91K $ 46.91K Alle tiders Høj: $ 0.550696 $ 0.550696 $ 0.550696 Alle tiders Lav: $ 0.01559886 $ 0.01559886 $ 0.01559886 Nuværende pris: $ 0.01587644 $ 0.01587644 $ 0.01587644 Få mere at vide om Inuko Finance (INUKO) pris

Inuko Finance (INUKO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Inuko Finance (INUKO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal INUKO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange INUKO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår INUKO's tokenomics, kan du udforske INUKO tokens live-pris!

