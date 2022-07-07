Inu Inu (INUINU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Inu Inu (INUINU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Inu Inu (INUINU) Information Long before dogs wore hats, there was a dog with a hat. The dog's name was Inu Inu, the last great meme on Ethereum. The $INUINU token stealth-launched on July 7, 2022. The developer locked LP for 200 years, burned 53% of the supply, and disappeared. Today, we have the strongest, most loyal community and the best supply distribution on mainnet. Inu Inu, the original dog with hat, is the meme to end all memes on Ethereum. Officiel hjemmeside: https://inuinu.io Køb INUINU nu!

Inu Inu (INUINU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Inu Inu (INUINU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 515.34K Samlet udbud $ 465.00T Cirkulerende forsyning $ 465.00T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 515.34K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Inu Inu (INUINU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Inu Inu (INUINU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal INUINU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange INUINU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår INUINU's tokenomics, kan du udforske INUINU tokens live-pris!

