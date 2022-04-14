Interstellar Domain Order (IDO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Interstellar Domain Order (IDO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Interstellar Domain Order (IDO) Information IDO is a DAO-based metaverse landing ecology Officiel hjemmeside: https://ido-metaverse.com/ Køb IDO nu!

Interstellar Domain Order (IDO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Interstellar Domain Order (IDO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Alle tiders Høj: $ 0.0054701 $ 0.0054701 $ 0.0054701 Alle tiders Lav: $ 0.00003121 $ 0.00003121 $ 0.00003121 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Interstellar Domain Order (IDO) pris

Interstellar Domain Order (IDO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Interstellar Domain Order (IDO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IDO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IDO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IDO's tokenomics, kan du udforske IDO tokens live-pris!

