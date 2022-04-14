Internxt (INXT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Internxt (INXT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Internxt (INXT) Information Internxt is a Peer-To-Peer cloud computing network that allows users from all over the globe to cooperate in the creation of a distributed internet. Users can sell the resources of their machines to those looking to host their data in a more private, secure and efficient network. Make the transition to the most intuitive and complete distributed cloud platform. Officiel hjemmeside: https://internxt.com/ Hvidbog: https://internxt.io/whitepaper.pdf Køb INXT nu!

Internxt (INXT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Internxt (INXT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 37.81K $ 37.81K $ 37.81K Samlet udbud $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Cirkulerende forsyning $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 37.81K $ 37.81K $ 37.81K Alle tiders Høj: $ 47.25 $ 47.25 $ 47.25 Alle tiders Lav: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Nuværende pris: $ 0.03378097 $ 0.03378097 $ 0.03378097 Få mere at vide om Internxt (INXT) pris

Internxt (INXT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Internxt (INXT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal INXT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange INXT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår INXT's tokenomics, kan du udforske INXT tokens live-pris!

INXT Prisprediktion Vil du vide, hvor INXT måske er på vej hen? Vores INXT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se INXT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!