Internet2 Fund (BETANET) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0000081 $ 0.0000081 $ 0.0000081 24H lav $ 0.00001149 $ 0.00001149 $ 0.00001149 24H høj 24H lav $ 0.0000081$ 0.0000081 $ 0.0000081 24H høj $ 0.00001149$ 0.00001149 $ 0.00001149 All Time High $ 0.0001301$ 0.0001301 $ 0.0001301 Laveste pris $ 0.00000627$ 0.00000627 $ 0.00000627 Prisændring (1H) +20.99% Prisændring (1D) +33.10% Prisændring (7D) +15.39% Prisændring (7D) +15.39%

Internet2 Fund (BETANET) realtidsprisen er $0.0000112. I løbet af de sidste 24 timer har BETANET handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000081 og et højdepunkt på $ 0.00001149, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BETANETs højeste pris nogensinde er $ 0.0001301, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000627.

Når det gælder kortsigtet performance, BETANET har ændret sig med +20.99% i løbet af den sidste time, +33.10% i løbet af 24 timer og +15.39% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Internet2 Fund (BETANET) Markedsinformation

Markedsværdi $ 11.48K$ 11.48K $ 11.48K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 11.48K$ 11.48K $ 11.48K Cirkulationsforsyning 999.10M 999.10M 999.10M Samlet Udbud 999,095,875.0868701 999,095,875.0868701 999,095,875.0868701

Den nuværende markedsværdi på Internet2 Fund er $ 11.48K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BETANET er 999.10M, med et samlet udbud på 999095875.0868701. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.48K.