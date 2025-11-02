UdvekslingDEX+
Den direkte Internet2 Fund pris i dag er 0.0000112 USD. Følg med i realtid BETANET til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BETANET prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BETANET

BETANET Prisinfo

Hvad er BETANET

BETANET Officiel hjemmeside

BETANET Tokenomics

BETANET Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Internet2 Fund Logo

Internet2 Fund Pris (BETANET)

Ikke noteret

1 BETANET til USD direkte pris:

--
----
+33.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Internet2 Fund (BETANET) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:03:39 (UTC+8)

Internet2 Fund (BETANET) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0000081
$ 0.0000081
24H lav
$ 0.00001149
$ 0.00001149
24H høj

$ 0.0000081
$ 0.0000081

$ 0.00001149
$ 0.00001149

$ 0.0001301
$ 0.0001301

$ 0.00000627
$ 0.00000627

+20.99%

+33.10%

+15.39%

+15.39%

Internet2 Fund (BETANET) realtidsprisen er $0.0000112. I løbet af de sidste 24 timer har BETANET handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000081 og et højdepunkt på $ 0.00001149, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BETANETs højeste pris nogensinde er $ 0.0001301, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000627.

Når det gælder kortsigtet performance, BETANET har ændret sig med +20.99% i løbet af den sidste time, +33.10% i løbet af 24 timer og +15.39% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Internet2 Fund (BETANET) Markedsinformation

$ 11.48K
$ 11.48K

--
--

$ 11.48K
$ 11.48K

999.10M
999.10M

999,095,875.0868701
999,095,875.0868701

Den nuværende markedsværdi på Internet2 Fund er $ 11.48K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BETANET er 999.10M, med et samlet udbud på 999095875.0868701. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.48K.

Internet2 Fund (BETANET) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Internet2 Fund til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Internet2 Fund til USD $ -0.0000014728.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Internet2 Fund til USD $ +0.0000027990.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Internet2 Fund til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+33.10%
30 dage$ -0.0000014728-13.15%
60 dage$ +0.0000027990+24.99%
90 dage$ 0--

Hvad er Internet2 Fund (BETANET)

Fund the internet2

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Internet2 Fund (BETANET) Ressource

Officiel hjemmeside

Internet2 Fund Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Internet2 Fund (BETANET) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Internet2 Fund (BETANET) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Internet2 Fund.

Tjek Internet2 Fund prisprediktion nu!

BETANET til lokale valutaer

Internet2 Fund (BETANET) Tokenomics

At forstå tokenomics for Internet2 Fund (BETANET) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BETANET Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Internet2 Fund (BETANET)

Hvor meget er Internet2 Fund (BETANET) værd i dag?
Den direkte BETANET pris i USD er 0.0000112 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BETANET til USD pris?
Den aktuelle pris på BETANETtil USD er $ 0.0000112. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Internet2 Fund?
Markedsværdien for BETANET er $ 11.48K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BETANET?
Den cirkulerende forsyning af BETANET er 999.10M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BETANET?
BETANET opnåede en ATH-pris på 0.0001301 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BETANET?
BETANET så en ATL-pris på 0.00000627 USD.
Hvad er handelsvolumen for BETANET?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BETANET er -- USD.
Bliver BETANET højere i år?
BETANET kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BETANET prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:03:39 (UTC+8)

Internet2 Fund (BETANET) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

