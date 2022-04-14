Internet of Energy Network (IOEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Internet of Energy Network (IOEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Internet of Energy Network (IOEN) Information $IOEN is an interconnected system of virtual microgrids that facilitates transactions within & between local energy ecosystems on Holochain Officiel hjemmeside: https://www.ioen.tech/ Køb IOEN nu!

Internet of Energy Network (IOEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Internet of Energy Network (IOEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 110.40M $ 110.40M $ 110.40M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 180.41K $ 180.41K $ 180.41K Alle tiders Høj: $ 0.442968 $ 0.442968 $ 0.442968 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00163416 $ 0.00163416 $ 0.00163416 Få mere at vide om Internet of Energy Network (IOEN) pris

Internet of Energy Network (IOEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Internet of Energy Network (IOEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IOEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IOEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IOEN's tokenomics, kan du udforske IOEN tokens live-pris!

IOEN Prisprediktion Vil du vide, hvor IOEN måske er på vej hen? Vores IOEN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IOEN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!