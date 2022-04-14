International Stable Currency (ISC) Tokenomics Få vigtig indsigt i International Stable Currency (ISC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

International Stable Currency (ISC) Information What is the project about? ISC is a flatcoin. A flatcoin is a stablecoin that is both stable in price and increases in value over time. The purpose of a flatcoin is to protect the purchasing power of its holders. Leaders like Brian Armstrong of Coinbase are proponents of flatcoins because they believe that inflation-resistant money will onboard the next billion users onto crypto. What makes your project unique? Flatcoins are new to the stablecoins industry. Our competitors are Nuon (nuon.fi) and RAI (reflexer.finance) What makes us different from Nuon & RAI is that we are collateralized with Real World Assets (RWAs) such as gold, bonds, t-bills, equity, and cash. This matters because RWAs provide much deeper liquidity for ISC than our competitors. History of your project. We spent 1.5 years determining the legal structure with our lawyers. What’s next for your project? We are bridging our token from Solana to ETH & various layer 2s What can your token be used for? Store of value and payments. We’ve integrated with http://candypay.fun to power payments for Solana Hacker Houses. Officiel hjemmeside: https://isc.money Hvidbog: https://wp.isc.money/ Køb ISC nu!

International Stable Currency (ISC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for International Stable Currency (ISC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Samlet udbud $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Cirkulerende forsyning $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Alle tiders Høj: $ 2.04 $ 2.04 $ 2.04 Alle tiders Lav: $ 1.53 $ 1.53 $ 1.53 Nuværende pris: $ 1.97 $ 1.97 $ 1.97 Få mere at vide om International Stable Currency (ISC) pris

International Stable Currency (ISC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for International Stable Currency (ISC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ISC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ISC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ISC's tokenomics, kan du udforske ISC tokens live-pris!

ISC Prisprediktion Vil du vide, hvor ISC måske er på vej hen? Vores ISC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ISC Tokens prisprediktion nu!

