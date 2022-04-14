International Meme Fund (IMF) Tokenomics Få vigtig indsigt i International Meme Fund (IMF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

International Meme Fund (IMF) Information International Meme Fund (IMF) is a decentralized credit protocol on Ethereum that unlocks stablecoin liquidity using memecoins as collateral. It operates through pooled credit markets with isolated lending vaults integrated via Morpho. The protocol’s native token, IMF, governs how liquidity is allocated across supported markets. By treating memes as signal and credit as infrastructure, IMF enables communities to coordinate access to capital and turn belief into buying power. Officiel hjemmeside: https://imf.bz Hvidbog: https://docs.imf.bz Køb IMF nu!

International Meme Fund (IMF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for International Meme Fund (IMF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.91M $ 11.91M $ 11.91M Samlet udbud $ 33.00M $ 33.00M $ 33.00M Cirkulerende forsyning $ 31.91M $ 31.91M $ 31.91M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.31M $ 12.31M $ 12.31M Alle tiders Høj: $ 2.23 $ 2.23 $ 2.23 Alle tiders Lav: $ 0.0241715 $ 0.0241715 $ 0.0241715 Nuværende pris: $ 0.37192 $ 0.37192 $ 0.37192 Få mere at vide om International Meme Fund (IMF) pris

International Meme Fund (IMF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for International Meme Fund (IMF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IMF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IMF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IMF's tokenomics, kan du udforske IMF tokens live-pris!

