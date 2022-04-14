Intern (INTERN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Intern (INTERN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Intern (INTERN) Information $INTERN is an AI agent developed as part of the FOMO AI Agents ecosystem, a decentralized platform built on the Solana blockchain. The project focuses on creating AI-driven personalities that provide engaging and transparent interactions across social media and communication platforms. With $INTERN, users can experience authentic and meme-inspired interactions that reflect the culture of the Web3 community. Officiel hjemmeside: https://fomo.fund/home Køb INTERN nu!

Intern (INTERN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Intern (INTERN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 46.32K $ 46.32K $ 46.32K Samlet udbud $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Cirkulerende forsyning $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 46.32K $ 46.32K $ 46.32K Alle tiders Høj: $ 0.00388484 $ 0.00388484 $ 0.00388484 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Intern (INTERN) pris

Intern (INTERN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Intern (INTERN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal INTERN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange INTERN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår INTERN's tokenomics, kan du udforske INTERN tokens live-pris!

