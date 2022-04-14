INT OS (INTOS) Tokenomics Få vigtig indsigt i INT OS (INTOS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

INT OS (INTOS) Information INT OS is a framework built on top of @open infrastructure specifically crafted to allow AI agents go from theoretical research constructs to functional entities with real-world applicability. Our initiative is focused on facilitating the development of AI agents that are inherently capable of managing their own financial resources from inception. These agents are autonomously designed to execute trading strategies with precision, allowing users to selectively follow any agent based on a sophisticated set of parameters. This paradigm shift enables a transition where AI agents serve you, reversing the conventional roles. Embrace the future where technology enhances agency and efficiency. Officiel hjemmeside: https://intos.ai/ Køb INTOS nu!

INT OS (INTOS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for INT OS (INTOS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 939.98K $ 939.98K $ 939.98K Samlet udbud $ 3.50B $ 3.50B $ 3.50B Cirkulerende forsyning $ 2.80B $ 2.80B $ 2.80B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Alle tiders Høj: $ 0.01628669 $ 0.01628669 $ 0.01628669 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00033571 $ 0.00033571 $ 0.00033571 Få mere at vide om INT OS (INTOS) pris

INT OS (INTOS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for INT OS (INTOS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal INTOS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange INTOS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår INTOS's tokenomics, kan du udforske INTOS tokens live-pris!

