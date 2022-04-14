inSure DeFi (SURE) Tokenomics Få vigtig indsigt i inSure DeFi (SURE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

inSure DeFi (SURE) Information inSure DeFi is a community-based crypto asset insurance ecosystem, where users can insure their crypto-portfolio by buying SURE tokens with fiat and other cryptocurrencies. inSure is designed to distribute crypto ownership risks amongst a liquidity pool, with insurance premiums determined by a Dynamic Pricing Model that leverages Chainlink. Capital required to back the risks at any point in time is based on the market pricing of SURE tokens, as well as community demand for insurance of crypto portfolios. A decentralized support system called the inSure DAO is also used to diligently process all the insurance claims, wherein voters make sure that any fraudulent claims are flagged and only valid claims are fulfilled. inSure DeFi is a Decentralized Insurance Ecosystem, trusted by thousands of community members to protect their crypto portfolios from scams, exchange closures, and drastic devaluations. inSure DeFi provides insurance solutions for the crypto space to stabilize and secure Crypto & DeFi portfolios. Officiel hjemmeside: https://insuretoken.net/ Køb SURE nu!

inSure DeFi (SURE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for inSure DeFi (SURE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 30.91M $ 30.91M $ 30.91M Samlet udbud $ 88.00B $ 88.00B $ 88.00B Cirkulerende forsyning $ 26.48B $ 26.48B $ 26.48B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 102.70M $ 102.70M $ 102.70M Alle tiders Høj: $ 0.11397 $ 0.11397 $ 0.11397 Alle tiders Lav: $ 0.00008451 $ 0.00008451 $ 0.00008451 Nuværende pris: $ 0.00116893 $ 0.00116893 $ 0.00116893 Få mere at vide om inSure DeFi (SURE) pris

inSure DeFi (SURE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for inSure DeFi (SURE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SURE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SURE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SURE's tokenomics, kan du udforske SURE tokens live-pris!

