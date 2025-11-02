InsurAce (INSUR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 15.2$ 15.2 $ 15.2 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

InsurAce (INSUR) realtidsprisen er $0.00225769. I løbet af de sidste 24 timer har INSUR handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. INSURs højeste pris nogensinde er $ 15.2, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, INSUR har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

InsurAce (INSUR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 155.53K$ 155.53K $ 155.53K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 225.77K$ 225.77K $ 225.77K Cirkulationsforsyning 68.89M 68.89M 68.89M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på InsurAce er $ 155.53K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af INSUR er 68.89M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 225.77K.