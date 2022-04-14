Instadapp WBTC (IWBTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Instadapp WBTC (IWBTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Instadapp WBTC (IWBTC) Information Officiel hjemmeside: https://instadapp.io/ Køb IWBTC nu!

Instadapp WBTC (IWBTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Instadapp WBTC (IWBTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.48K $ 7.48K $ 7.48K Samlet udbud $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 Cirkulerende forsyning $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.48K $ 7.48K $ 7.48K Alle tiders Høj: $ 133,688 $ 133,688 $ 133,688 Alle tiders Lav: $ 16,702.44 $ 16,702.44 $ 16,702.44 Nuværende pris: $ 126,263 $ 126,263 $ 126,263 Få mere at vide om Instadapp WBTC (IWBTC) pris

Instadapp WBTC (IWBTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Instadapp WBTC (IWBTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IWBTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IWBTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IWBTC's tokenomics, kan du udforske IWBTC tokens live-pris!

IWBTC Prisprediktion Vil du vide, hvor IWBTC måske er på vej hen? Vores IWBTC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IWBTC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!