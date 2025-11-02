Inspira (INSPI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.10% Prisændring (7D) -4.29%

Inspira (INSPI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har INSPI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. INSPIs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, INSPI har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.10% i løbet af 24 timer og -4.29% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Inspira (INSPI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 12.14K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 26.58K Cirkulationsforsyning 456.90M Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Inspira er $ 12.14K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af INSPI er 456.90M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 26.58K.