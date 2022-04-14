InsightX (INX) Tokenomics Få vigtig indsigt i InsightX (INX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

InsightX (INX) Information At InsightX, our mission is to completely change the way people trade cryptocurrency. We do this by using the powerful Ethereum blockchain data. Our goal is to give traders valuable information that helps them make their trading strategies better. We stand at the forefront of decentralized finance, aiming to expand the horizons of cryptocurrency utilization. Our main focus is on consistently exploring fresh and inventive concepts that can reshape the way people interact with digital currencies. We offer various tools and platforms, like wallet scanners and personalized dashboards, to make sure every trader can confidently navigate the world of digital assets. We want to help traders succeed and feel confident in what they're doing. Join us on this big journey. We're driven by our ambition to make things happen, and every bit of information we provide brings us closer to a better financial future for everyone. Welcome to InsightX – where we're not just guessing what the future of finance will be like, we're shaping it. Officiel hjemmeside: https://insightx.network/ Hvidbog: https://insightx.gitbook.io/insightx-whitepaper/introduction/insightx Køb INX nu!

InsightX (INX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for InsightX (INX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 710.35K $ 710.35K $ 710.35K Samlet udbud $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Cirkulerende forsyning $ 205.17M $ 205.17M $ 205.17M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 865.55K $ 865.55K $ 865.55K Alle tiders Høj: $ 0.01190125 $ 0.01190125 $ 0.01190125 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00346218 $ 0.00346218 $ 0.00346218 Få mere at vide om InsightX (INX) pris

InsightX (INX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for InsightX (INX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal INX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange INX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår INX's tokenomics, kan du udforske INX tokens live-pris!

INX Prisprediktion Vil du vide, hvor INX måske er på vej hen? Vores INX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se INX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!