Inscribe (INS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Inscribe (INS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Inscribe (INS) Information Inscribe emerges as the leading protocol in the world of data embedded within blockchain transactions a.k.a Inscriptions, offering unparalleled ease of use and limitless possibilities for users on EVM blockchains, BRC20/CBRC20, Dogechain, Injective and every non-EVM chains, making inscriptions accessible to everyone in a single click. Operating seamlessly on Bitcoin, Ethereum, Avalanche, ZkSync, Binance Smart Chain, Arbitrum,Base, Fantom, Gnosis and Polygon in its 0.1 version, Inscribe ensures effortless interaction with users' preferred networks. Unified liquidity, simplified user experience, multiple chains, Inscribe. Officiel hjemmeside: https://inscribe.app/ Hvidbog: https://inscribe.papyrs.com/@home/Inscribe Køb INS nu!

Inscribe (INS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Inscribe (INS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 233.60K $ 233.60K $ 233.60K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 21.91M $ 21.91M $ 21.91M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Alle tiders Høj: $ 0.883384 $ 0.883384 $ 0.883384 Alle tiders Lav: $ 0.00392626 $ 0.00392626 $ 0.00392626 Nuværende pris: $ 0.01065146 $ 0.01065146 $ 0.01065146 Få mere at vide om Inscribe (INS) pris

Inscribe (INS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Inscribe (INS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal INS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange INS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår INS's tokenomics, kan du udforske INS tokens live-pris!

INS Prisprediktion Vil du vide, hvor INS måske er på vej hen? Vores INS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se INS Tokens prisprediktion nu!

