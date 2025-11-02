UdvekslingDEX+
Den direkte Innovosens pris i dag er 0.00031389 USD. Følg med i realtid ISENS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ISENS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ISENS

ISENS Prisinfo

Hvad er ISENS

ISENS Officiel hjemmeside

ISENS Tokenomics

ISENS Prisprognose

Innovosens Logo

Innovosens Pris (ISENS)

Ikke noteret

1 ISENS til USD direkte pris:

$0.00031477
$0.00031477
-5.90%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Innovosens (ISENS) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:53:41 (UTC+8)

Innovosens (ISENS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00025843
$ 0.00025843
24H lav
$ 0.00034162
$ 0.00034162
24H høj

$ 0.00025843
$ 0.00025843

$ 0.00034162
$ 0.00034162

$ 0.00147605
$ 0.00147605

$ 0.00005162
$ 0.00005162

+0.19%

-6.18%

+104.02%

+104.02%

Innovosens (ISENS) realtidsprisen er $0.00031389. I løbet af de sidste 24 timer har ISENS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00025843 og et højdepunkt på $ 0.00034162, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ISENSs højeste pris nogensinde er $ 0.00147605, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00005162.

Når det gælder kortsigtet performance, ISENS har ændret sig med +0.19% i løbet af den sidste time, -6.18% i løbet af 24 timer og +104.02% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Innovosens (ISENS) Markedsinformation

$ 310.89K
$ 310.89K

--
--

$ 310.89K
$ 310.89K

990.43M
990.43M

990,427,773.9459821
990,427,773.9459821

Den nuværende markedsværdi på Innovosens er $ 310.89K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ISENS er 990.43M, med et samlet udbud på 990427773.9459821. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 310.89K.

Innovosens (ISENS) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Innovosens til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Innovosens til USD $ +0.0000638117.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Innovosens til USD $ -0.0000602175.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Innovosens til USD $ +0.00023866468079120137.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-6.18%
30 dage$ +0.0000638117+20.33%
60 dage$ -0.0000602175-19.18%
90 dage$ +0.00023866468079120137+317.27%

Hvad er Innovosens (ISENS)

We are a pioneering health-tech company transforming real-time performance and safety through sweat-sensing biowearables.

From athletes to frontline workers, our flagship wearable Hydrosense tracks hydration and electrolyte loss non-invasively—unlocking a new frontier in human physiology, powered by digital biomarkers and Web3.

Backed by Sony, the European Commission, and a strong network of researchers and investors, we’re bringing sweat to the blockchain—combining health, innovation, and decentralization.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Innovosens (ISENS) Ressource

Officiel hjemmeside

Innovosens Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Innovosens (ISENS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Innovosens (ISENS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Innovosens.

Tjek Innovosens prisprediktion nu!

ISENS til lokale valutaer

Innovosens (ISENS) Tokenomics

At forstå tokenomics for Innovosens (ISENS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ISENS Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Innovosens (ISENS)

Hvor meget er Innovosens (ISENS) værd i dag?
Den direkte ISENS pris i USD er 0.00031389 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ISENS til USD pris?
Den aktuelle pris på ISENStil USD er $ 0.00031389. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Innovosens?
Markedsværdien for ISENS er $ 310.89K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ISENS?
Den cirkulerende forsyning af ISENS er 990.43M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ISENS?
ISENS opnåede en ATH-pris på 0.00147605 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ISENS?
ISENS så en ATL-pris på 0.00005162 USD.
Hvad er handelsvolumen for ISENS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ISENS er -- USD.
Bliver ISENS højere i år?
ISENS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ISENS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:53:41 (UTC+8)

Innovosens (ISENS) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,036.86

$3,873.17

$0.02901

$186.41

$1.0002

$110,036.86

$3,873.17

$186.41

$73.80

$20.079

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07597

$0.000000000000000000000018

$0.000359

$0.00005501

$0.0023

$0.0031639

