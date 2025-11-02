Innovosens (ISENS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00025843 $ 0.00025843 $ 0.00025843 24H lav $ 0.00034162 $ 0.00034162 $ 0.00034162 24H høj 24H lav $ 0.00025843$ 0.00025843 $ 0.00025843 24H høj $ 0.00034162$ 0.00034162 $ 0.00034162 All Time High $ 0.00147605$ 0.00147605 $ 0.00147605 Laveste pris $ 0.00005162$ 0.00005162 $ 0.00005162 Prisændring (1H) +0.19% Prisændring (1D) -6.18% Prisændring (7D) +104.02% Prisændring (7D) +104.02%

Innovosens (ISENS) realtidsprisen er $0.00031389. I løbet af de sidste 24 timer har ISENS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00025843 og et højdepunkt på $ 0.00034162, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ISENSs højeste pris nogensinde er $ 0.00147605, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00005162.

Når det gælder kortsigtet performance, ISENS har ændret sig med +0.19% i løbet af den sidste time, -6.18% i løbet af 24 timer og +104.02% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Innovosens (ISENS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 310.89K$ 310.89K $ 310.89K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 310.89K$ 310.89K $ 310.89K Cirkulationsforsyning 990.43M 990.43M 990.43M Samlet Udbud 990,427,773.9459821 990,427,773.9459821 990,427,773.9459821

Den nuværende markedsværdi på Innovosens er $ 310.89K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ISENS er 990.43M, med et samlet udbud på 990427773.9459821. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 310.89K.