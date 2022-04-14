INN (BLOCK INN) Tokenomics Få vigtig indsigt i INN (BLOCK INN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

INN (BLOCK INN) Information Block Inn is a blockchain-based platform designed for the real estate rental market, focusing on security, transparency, and crypto payments. It offers short-term rentals, tokenized property investments, and fractional ownership, allowing users to buy "Blocks" of a property and trade them flexibly. Block Inn's smart contracts enable transparent transactions, immutable reviews, and decentralized dispute resolution. Additionally, it includes plans for real-world asset data sales, compliance measures, and community governance, aiming to redefine rental transactions and property investments within Dubai’s dynamic real estate landscape. Officiel hjemmeside: https://blockinn.estate/ Hvidbog: https://blockinn.gitbook.io/blockinn/ Køb BLOCK INN nu!

INN (BLOCK INN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for INN (BLOCK INN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 93.93K $ 93.93K $ 93.93K Samlet udbud $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M Cirkulerende forsyning $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 93.93K $ 93.93K $ 93.93K Alle tiders Høj: $ 0.025923 $ 0.025923 $ 0.025923 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00085536 $ 0.00085536 $ 0.00085536 Få mere at vide om INN (BLOCK INN) pris

INN (BLOCK INN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for INN (BLOCK INN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BLOCK INN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BLOCK INN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BLOCK INN's tokenomics, kan du udforske BLOCK INN tokens live-pris!

