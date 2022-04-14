Injective Quants (QUNT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Injective Quants (QUNT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Injective Quants (QUNT) Information $QUNT will sit on faces. Officiel hjemmeside: https://prmr.art Køb QUNT nu!

Injective Quants (QUNT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Injective Quants (QUNT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Samlet udbud $ 604.89M $ 604.89M $ 604.89M Cirkulerende forsyning $ 604.89M $ 604.89M $ 604.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Alle tiders Høj: $ 0.0313927 $ 0.0313927 $ 0.0313927 Alle tiders Lav: $ 0.0014318 $ 0.0014318 $ 0.0014318 Nuværende pris: $ 0.00300981 $ 0.00300981 $ 0.00300981 Få mere at vide om Injective Quants (QUNT) pris

Injective Quants (QUNT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Injective Quants (QUNT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QUNT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QUNT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QUNT's tokenomics, kan du udforske QUNT tokens live-pris!

QUNT Prisprediktion Vil du vide, hvor QUNT måske er på vej hen? Vores QUNT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se QUNT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!