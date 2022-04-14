Infinity Skies (ISKY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Infinity Skies (ISKY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Infinity Skies (ISKY) Information In Infinity Skies, players will build, socialize, trade, and undertake numerous adventures. Skyblocks (ISKY) tokens are the fuel that powers the Infinity Skies platform. Players will compete to build the most prestigious castle in the community while collecting rare NFT decorations, skins, and building components. They own their island in the sky on which they can build their castle and allow other users to visit. The ultimate goal is to become the King of Infinity Skies. Officiel hjemmeside: https://infinityskies.io/ Køb ISKY nu!

Infinity Skies (ISKY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Infinity Skies (ISKY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.80K $ 8.80K $ 8.80K Samlet udbud $ 18.36M $ 18.36M $ 18.36M Cirkulerende forsyning $ 15.52M $ 15.52M $ 15.52M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.42K $ 10.42K $ 10.42K Alle tiders Høj: $ 0.727568 $ 0.727568 $ 0.727568 Alle tiders Lav: $ 0.00025171 $ 0.00025171 $ 0.00025171 Nuværende pris: $ 0.00056726 $ 0.00056726 $ 0.00056726 Få mere at vide om Infinity Skies (ISKY) pris

Infinity Skies (ISKY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Infinity Skies (ISKY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ISKY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ISKY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ISKY's tokenomics, kan du udforske ISKY tokens live-pris!

