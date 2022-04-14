Infinity PAD (IPAD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Infinity PAD (IPAD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Infinity PAD (IPAD) Information Infinity Pad is the dominant launchpad on BSC, with built-in compliance, fiat support, audited contracts, trustless escrow, & many liquidity supporting tools. Infinity Pad is founded by market-leading KOLs, and is powered by DAO Maker's Chainmaker Kit, giving it access to 300,000+ users from day 1 Officiel hjemmeside: https://infinitypad.com/

Infinity PAD (IPAD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Infinity PAD (IPAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 348.12K $ 348.12K $ 348.12K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 348.12K $ 348.12K $ 348.12K Alle tiders Høj: $ 0.01029255 $ 0.01029255 $ 0.01029255 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00034813 $ 0.00034813 $ 0.00034813 Få mere at vide om Infinity PAD (IPAD) pris

Infinity PAD (IPAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Infinity PAD (IPAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IPAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IPAD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IPAD's tokenomics, kan du udforske IPAD tokens live-pris!

IPAD Prisprediktion Vil du vide, hvor IPAD måske er på vej hen? Vores IPAD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IPAD Tokens prisprediktion nu!

