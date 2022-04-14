Infinite Sui Glitch (ISG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Infinite Sui Glitch (ISG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Infinite Sui Glitch (ISG) Information nfinite Sui Glitch (ISG) is a community-driven memecoin developed exclusively on the innovative Sui blockchain. Its main purpose is to enable token holders to earn passive income through a unique automated dividend distribution mechanism. A 2% transaction fee on every buy and sell is collected and redistributed as dividends in SUI tokens to holders every 10 minutes. ISG merges meme culture and blockchain innovation, leveraging social media trends and viral marketing to rapidly expand and engage its community. Officiel hjemmeside: https://www.infinitesuiglitch.xyz/ Køb ISG nu!

Infinite Sui Glitch (ISG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Infinite Sui Glitch (ISG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.74K $ 18.74K $ 18.74K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.74K $ 18.74K $ 18.74K Alle tiders Høj: $ 0.0011416 $ 0.0011416 $ 0.0011416 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Infinite Sui Glitch (ISG) pris

Infinite Sui Glitch (ISG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Infinite Sui Glitch (ISG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ISG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ISG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ISG's tokenomics, kan du udforske ISG tokens live-pris!

ISG Prisprediktion Vil du vide, hvor ISG måske er på vej hen? Vores ISG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ISG Tokens prisprediktion nu!

