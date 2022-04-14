Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) Information We broke the Matrix anon with this cook. This is Not your average $SOL rewards token. We enhanced and upgraded the typical rewards token dramatically with a focus on building sustainable long term growth first and foremost. We also provide our holders with amazing passive income. Every 5 minutes you earn $SOL rewards paid directly into your wallet just for holding $IPLR token in your wallet no claiming or staking necessary. This coin is jeet proof every sell feeds into the positive Flywheel mechanics and strengthens the token fundamentals as we purchase $IPLR directly from the market and combine it with SOL to Infinitely increase the price and liquidity. Hence we are CODED to Billions. Officiel hjemmeside: https://www.iplr.site/ Køb IPLR nu!

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.78K $ 12.78K $ 12.78K Samlet udbud $ 994.96M $ 994.96M $ 994.96M Cirkulerende forsyning $ 994.96M $ 994.96M $ 994.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.78K $ 12.78K $ 12.78K Alle tiders Høj: $ 0.00214484 $ 0.00214484 $ 0.00214484 Alle tiders Lav: $ 0.0000112 $ 0.0000112 $ 0.0000112 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) pris

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IPLR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IPLR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IPLR's tokenomics, kan du udforske IPLR tokens live-pris!

