Infinite Money Glitch (IMG) Tokenomics

Infinite Money Glitch (IMG) Information Infinite Money Glitch ($IMG) is revolutionizing DeFi on Solana by leveraging the Token2022 program's advanced tax extension capabilities to create a truly innovative reward system for token holders. At its core, $IMG implements a seamless 5% tax on all transactions - whether buying, selling, or transferring tokens. This tax is automatically collected and distributed to holders in SOL, creating a sustainable passive income stream for the community. What sets $IMG apart is its implementation of Solana's Token2022 program, enabling automated and efficient reward distribution without relying on external smart contracts. Key Features: • Automated SOL Rewards: Holders receive Solana directly to their wallets • Proportional Distribution: Rewards scale with your holding size - the more $IMG you hold, the higher your SOL yield • Fair Tax Structure: Consistent 5% tax across all transactions ensures market stability • Token2022 Integration: Utilizing Solana's latest token program for enhanced efficiency and security • Transparent Distribution: All reward calculations and distributions are verifiable on-chain The Infinite Money Glitch ecosystem is designed to reward long-term holders while maintaining market liquidity. By implementing the tax at the token program level, we've created a more efficient and secure reward system compared to traditional reflection tokens. Officiel hjemmeside: https://www.img.money/ Køb IMG nu!

Infinite Money Glitch (IMG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Infinite Money Glitch (IMG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.57M $ 3.57M $ 3.57M Samlet udbud $ 998.96M $ 998.96M $ 998.96M Cirkulerende forsyning $ 998.96M $ 998.96M $ 998.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.57M $ 3.57M $ 3.57M Alle tiders Høj: $ 0.04171505 $ 0.04171505 $ 0.04171505 Alle tiders Lav: $ 0.00147691 $ 0.00147691 $ 0.00147691 Nuværende pris: $ 0.00355997 $ 0.00355997 $ 0.00355997 Få mere at vide om Infinite Money Glitch (IMG) pris

Infinite Money Glitch (IMG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Infinite Money Glitch (IMG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IMG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IMG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IMG's tokenomics, kan du udforske IMG tokens live-pris!

