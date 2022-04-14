Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Tokenomics Få vigtig indsigt i Infinite Money Glitch X2 (IMGX2), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Information Infinite Money Glitch X2 ($imgx2) – Double Rewards, Infinite Potential! $imgx2 is a tax-fee token built on Solana, offering dual rewards to holders. Every transaction incurs a 10% tax fee, where 8% is converted into $img tokens and distributed to holders. Since $img rewards holders in Solana, you’re earning both $img and Solana just by holding $imgx2! With a 1,000,000,000 supply, 50% is burned at launch for scarcity, while 1% of fees go to buybacks. No team tokens, just big marketing surprises. Hold $imgx2, earn $img, and stack Solana! 🚀 Officiel hjemmeside: https://infinitemoneyglitchx2.netlify.app/ Køb IMGX2 nu!

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Infinite Money Glitch X2 (IMGX2), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.09K $ 20.09K $ 20.09K Samlet udbud $ 415.59M $ 415.59M $ 415.59M Cirkulerende forsyning $ 415.59M $ 415.59M $ 415.59M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.09K $ 20.09K $ 20.09K Alle tiders Høj: $ 0.00189496 $ 0.00189496 $ 0.00189496 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) pris

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IMGX2 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IMGX2 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IMGX2's tokenomics, kan du udforske IMGX2 tokens live-pris!

