Infinite BTC Reward (IBR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Infinite BTC Reward (IBR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Infinite BTC Reward (IBR) Information $IBR introduces a new concept as the first-ever BTC rewards token, designed to redefine how cryptocurrency holders can generate passive income. By simply holding $IBR in your wallet, you unlock the ability to earn Bitcoin (BTC) rewards effortlessly, making it an innovative and accessible option for both seasoned investors and newcomers to the crypto space. The mechanics are elegantly simple yet powerful: a 5/5 rewards tax structure ensures that every transaction within the $IBR ecosystem contributes to the reward pool. 5% of each transaction is collected as a tax redistributed directly to $IBR holders in the form of BTC. Officiel hjemmeside: https://ibr.money/ Køb IBR nu!

Infinite BTC Reward (IBR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Infinite BTC Reward (IBR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 26.70K Samlet udbud $ 998.34M Cirkulerende forsyning $ 998.34M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.70K Alle tiders Høj: $ 0.00149989 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Infinite BTC Reward (IBR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Infinite BTC Reward (IBR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IBR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IBR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IBR's tokenomics, kan du udforske IBR tokens live-pris!

