Infinitar Governance Token (IGT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00246851 $ 0.00246851 $ 0.00246851 24H lav $ 0.00265472 $ 0.00265472 $ 0.00265472 24H høj 24H lav $ 0.00246851$ 0.00246851 $ 0.00246851 24H høj $ 0.00265472$ 0.00265472 $ 0.00265472 All Time High $ 0.680328$ 0.680328 $ 0.680328 Laveste pris $ 0.00224626$ 0.00224626 $ 0.00224626 Prisændring (1H) -3.18% Prisændring (1D) -6.05% Prisændring (7D) -18.89% Prisændring (7D) -18.89%

Infinitar Governance Token (IGT) realtidsprisen er $0.00247607. I løbet af de sidste 24 timer har IGT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00246851 og et højdepunkt på $ 0.00265472, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. IGTs højeste pris nogensinde er $ 0.680328, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00224626.

Når det gælder kortsigtet performance, IGT har ændret sig med -3.18% i løbet af den sidste time, -6.05% i løbet af 24 timer og -18.89% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Infinitar Governance Token (IGT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M Cirkulationsforsyning 468.53M 468.53M 468.53M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Infinitar Governance Token er $ 1.16M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af IGT er 468.53M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.47M.