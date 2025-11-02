InfiniFi USD (IUSD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.999624 $ 0.999624 $ 0.999624 24H lav $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24H høj 24H lav $ 0.999624$ 0.999624 $ 0.999624 24H høj $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 All Time High $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Laveste pris $ 0.903172$ 0.903172 $ 0.903172 Prisændring (1H) +0.01% Prisændring (1D) +0.01% Prisændring (7D) -0.07% Prisændring (7D) -0.07%

InfiniFi USD (IUSD) realtidsprisen er $1. I løbet af de sidste 24 timer har IUSD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.999624 og et højdepunkt på $ 1.0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. IUSDs højeste pris nogensinde er $ 1.11, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.903172.

Når det gælder kortsigtet performance, IUSD har ændret sig med +0.01% i løbet af den sidste time, +0.01% i løbet af 24 timer og -0.07% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

InfiniFi USD (IUSD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 173.29M$ 173.29M $ 173.29M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 173.29M$ 173.29M $ 173.29M Cirkulationsforsyning 173.27M 173.27M 173.27M Samlet Udbud 173,274,888.36067 173,274,888.36067 173,274,888.36067

Den nuværende markedsværdi på InfiniFi USD er $ 173.29M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af IUSD er 173.27M, med et samlet udbud på 173274888.36067. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 173.29M.