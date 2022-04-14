Infinaeon (INF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Infinaeon (INF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Infinaeon (INF) Information Infinaeon: The Infinitely Smarter Blockchain. The new iteration of Defi is here. Changing the way we view blockchains forever. Infinaeon is an innovative Layer 2 blockchain built on Ethereum, utilizing Ethereum as its native gas currency, similar to Base and Arbitrum. This cutting-edge platform introduces a unique mechanism that sets it apart from other chains: a dynamic allocation of gas fees to a smart contract for multiple purposes. The most important being the underlying asset of the chain will always appreciate in value. Officiel hjemmeside: https://infinaeon.com/ Hvidbog: https://infinaeon.com/whitepaper Køb INF nu!

Infinaeon (INF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Infinaeon (INF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 606.27K $ 606.27K $ 606.27K Samlet udbud $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Cirkulerende forsyning $ 368.48M $ 368.48M $ 368.48M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 691.03K $ 691.03K $ 691.03K Alle tiders Høj: $ 0.01577099 $ 0.01577099 $ 0.01577099 Alle tiders Lav: $ 0.00156616 $ 0.00156616 $ 0.00156616 Nuværende pris: $ 0.00164356 $ 0.00164356 $ 0.00164356 Få mere at vide om Infinaeon (INF) pris

Infinaeon (INF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Infinaeon (INF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal INF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange INF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår INF's tokenomics, kan du udforske INF tokens live-pris!

