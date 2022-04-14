Inery ($INR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Inery ($INR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Inery ($INR) Information Inery is the first-ever layer-0 blockchain programmed for decentralized database management with the vision to enable a new paradigm for data. The blockchain is designed to enable cross-chain communication of data, greater speed, and better security. It addresses database management integrated with blockchain functionalities and distributed database management properties. The Inery database management solution (IneryDB) allows a secure, low-cost, and immutable way for database management where the control of private information remains in the hands of users and enterprises. It sets the base for the web3 future to enable value creation by seamlessly connecting with other systems, applications, and layer-1 networks. Officiel hjemmeside: https://inery.io

Inery ($INR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Inery ($INR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.58M $ 2.58M $ 2.58M Alle tiders Høj: $ 0.539486 $ 0.539486 $ 0.539486 Alle tiders Lav: $ 0.00316052 $ 0.00316052 $ 0.00316052 Nuværende pris: $ 0.00323933 $ 0.00323933 $ 0.00323933

Inery ($INR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Inery ($INR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $INR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $INR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $INR's tokenomics, kan du udforske $INR tokens live-pris!

$INR Prisprediktion Vil du vide, hvor $INR måske er på vej hen? Vores $INR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

