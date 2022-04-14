INDIE CRUSH (INDIE) Tokenomics Få vigtig indsigt i INDIE CRUSH (INDIE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

INDIE CRUSH (INDIE) Information IndieCru.sh is a community-based validation platform designed for indie developers to test their applications before launch. Developers create testing programs to collect feedback, identify bugs, and improve user experience. Testers are rewarded with $INDIE tokens for their participation. This system helps prevent failed launches by enabling early product validation, improving quality, and fostering community involvement. The platform supports private and public testing, structured feedback threads, and analytics to support product improvement cycles. Officiel hjemmeside: https://www.indiecru.sh Hvidbog: https://www.indiecru.sh/$indie Køb INDIE nu!

INDIE CRUSH (INDIE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for INDIE CRUSH (INDIE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 30.31K $ 30.31K $ 30.31K Samlet udbud $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Cirkulerende forsyning $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 30.31K $ 30.31K $ 30.31K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om INDIE CRUSH (INDIE) pris

INDIE CRUSH (INDIE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for INDIE CRUSH (INDIE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal INDIE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange INDIE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår INDIE's tokenomics, kan du udforske INDIE tokens live-pris!

INDIE Prisprediktion Vil du vide, hvor INDIE måske er på vej hen? Vores INDIE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se INDIE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!