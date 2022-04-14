INCUM (INCUM) Tokenomics Få vigtig indsigt i INCUM (INCUM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

INCUM (INCUM) Information INCUM is an innovative cryptocurrency token designed to generate automatic passive income for its holders. By simply holding at least 100,000 INCUM tokens, users receive hourly distributions directly into their wallets, derived from a 5% tax applied to all transactions (buys, sells, and transfers). This unique mechanism encourages long-term holding, provides effortless hourly earnings, and rewards committed community members. With 100% liquidity, no team allocations, and complete transparency, INCUM offers a straightforward way for crypto investors to enjoy consistent and compounding passive returns. Officiel hjemmeside: https://incum.money Køb INCUM nu!

INCUM (INCUM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for INCUM (INCUM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.43K $ 3.43K $ 3.43K Samlet udbud $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M Cirkulerende forsyning $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.43K $ 3.43K $ 3.43K Alle tiders Høj: $ 0.00181203 $ 0.00181203 $ 0.00181203 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om INCUM (INCUM) pris

INCUM (INCUM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for INCUM (INCUM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal INCUM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange INCUM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår INCUM's tokenomics, kan du udforske INCUM tokens live-pris!

